Une collision est survenue entre une voiture et une piétonne, mardi un peu avant 13h, au coin des rues Renoir et Désy, dans le secteur de Montréal-Nord.

La piétonne, une femme âgée d’environ 70 ans, a été transportée à l’hôpital, où elle repose dans un état critique. On craindrait pour sa vie à l’heure actuelle, a confirmé le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Pierre Brabant.

Les causes et les circonstances entourant l’accident sont pour l’instant «inconnues», a-t-il ajouté. On sait toutefois qu’au moment de l’impact, le véhicule circulait en direction ouest sur la rue Renoir, alors que la piétonne traversait la rue Renoir vers le nord, à la hauteur de l’avenue Désy.

L’intersection a été complètement fermée à la circulation mardi après-midi pour permettre aux enquêteurs en collision du SPVM de faire leur travail.«Ils rencontrent des témoins et tenteront d’en savoir un peu plus dans les prochaines heures», a souligné le porte-parole.

Un périmètre au coin des rues Renoir et Désy a d’ailleurs été érigé pour tout l’après-midi. C’est donc dire que le trafic sera redirigé par les agents d’ici les prochaines heures. Aux usagers de la route, on conseille d’éviter le secteur pour l’instant.

Le conducteur du véhicule, pour sa part, n’a pas été blessé, mais tout de même conduit en centre hospitalier pour traiter un choc nerveux après l’incident.