Pas moins de 8,93% des électeurs inscrits s’étaient déjà présentés aux urnes lundi matin, deuxième journée du vote par anticipation, a dévoilé le directeur général des élections (DGEQ).

Les électeurs ont pu profiter de la première journée de vote par anticipation, dimanche, mais ils pouvaient également voter vendredi et samedi, au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription.

Ce taux de participation est légèrement supérieur à celui enregistré en 2014, après la première journée de vote, qui se situait à 8,31%.

C’est dans la grande région de Québec que les électeurs ont davantage profité du vote par anticipation de dimanche, les six circonscriptions où le taux de participation a été le plus élevé se trouvent près de la capitale. Il s’agit de Louis-Hébert (15,7%), Lévis (13,5%), Taschereau (13,4%), Jean-Talon (13,1%), Charlesbourg (12,7%) et Vanier–Les Rivières (12,5%).

Louis-Hébert est la circonscription ayant enregistré le plus fort taux de participation aux dernières élections provinciales.

À l’inverse, les circonscriptions où la participation a été la plus faible dimanche se situent en majorité sur l’île de Montréal, dans Jeanne-Mance–Viger, Viau, Saint-Laurent et Marguerite-Bourgeoys notamment. Celles-ci côtoient les circonscriptions de Duplessis et Ungava dans lesquelles la participation est historiquement faible.

Le vote par anticipation se poursuit lundi toute la journée et il sera également possible de voter au bureau du directeur de scrutin de sa circonscription mardi et mercredi de 9h à 21h, et jeudi de 9h à 14h.