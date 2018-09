Dans le but de diminuer «l’incidence de comportements dangereux» sur les voies ferrées, exo – l’entreprise qui gère la circulation des trains de banlieue autour de Montréal – a choisi de retirer trois traverses piétonnières entre les quais sur la ligne Deux-Montagnes.

La nouvelle tombe à peine trois semaines après qu’un jeune adolescent de 13 ans eut été happé par un train sur la ligne Deux-Montagnes à la gare Bois-Franc, non loin du boulevard Henri-Bourassa, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. L’hypothèse de «l’inattention» avait été privilégiée par les enquêteurs pour expliquer la mort du jeune homme.

Survenu le 5 septembre dernier, l’incident avait causé l’émoi en plus de mettre beaucoup de pression sur exo pour resserrer ses mesures de sécurité. L’entreprise avait promis vouloir apporter des changements dans un futur rapproché.

C’est donc dans une optique de prévention qu’exo retirera un total de trois traverses interquais dès lundi prochain aux gares Bois-Franc et Du Ruisseau, mais aussi à celle de Roxboro-Pierrefonds, là où un accident similaire s’était produit il y a un an sur la même ligne (une adolescente de 17 ans avait été heurtée gravement à la tête par un train). Elle avait subi de nombreux traumatismes.

À la gare Bois-Franc, le passage du côté est de la gare sera fermé à la circulation, alors qu’à la gare Du Ruisseau, c’est plutôt la traverse du côté ouest qui sera interdite à la circulation. À la gare Roxboro-Pierrefonds, enfin, le passage piétonnier sera dévié vers un passage à niveau de la 11e Avenue, plutôt que de passer par l’est de la gare, où la traverse sera fermée.

Des adaptations à prévoir

Afin d’éviter les retards à la suite de ces nouvelles mesures, l’entreprise ferroviaire suggère à ses clients d’arriver en gare «plus tôt qu’à l’habitude, surtout si vous avez un titre de transport à acheter ou à valider». On recommande de compter 5 ou 10 minutes pour compenser les nouveaux temps d’accès allongés aux quais. La direction dit regretter les inconvénients en efficacité pour ses usagers.

Encore sous le choc des récents événements, exo confirme qu’il y a bel et bien un lien entre la décision rendue publique mardi et l’accident du 5 septembre dernier. Ces fermetures de quais s’inscriraient toutefois dans un plan concret ayant pour but d’améliorer la vigilance des usagers à l’approche des voies ferrées.

Les téléphones cellulaires, de plus en plus utilisés aux abords des voies de train, seraient d’ailleurs l’une des principales causes de la diminution de l’attention des usagers dans les gares.

Depuis le 5 septembre, exo a installé des brigadiers à tous les passages pour piétons de son réseau de trains pour éviter les accidents.

Les plans recensant toutes les récentes fermetures de quais ainsi que les indications géographiques pour les nouvelles entrées en gares sont disponibles sur le site d’exo. L’entreprise invite ses usagers à les consulter, même si cela ne concerne pas leur gare quotidienne.