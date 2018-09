Une agression à main armée est survenue tôt en matinée, dimanche, sur le chemin Kingsley, dans Côte-Saint-Luc, après qu’une dispute entre plusieurs personnes a mal tourné dans un édifice à logements.

À leur arrivée sur les lieux, un peu avant 6h, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont trouvé un homme âgé dans la vingtaine qui avait été atteint par une arme à feu au bas du corps.

La victime a donc immédiatement été transportée dans un centre hospitalier, où on ne craindrait pas pour sa vie à l’heure actuelle.

C’est une altercation physique entre plusieurs individus, s’étant déroulée dans un logement puis à l’extérieur de celui-ci, qui serait à l’origine de l’incident, a confirmé le SPVM. Des coups de feu avaient été entendus dans le voisinage à l’extérieur du bâtiment.

Dépêchés d’urgence sur les lieux, les enquêteurs en scène de crime du SPVM ont identifié une autre victime, qui a pour sa part subi des blessures à la tête. Cette deuxième victime serait également dans la vingtaine, selon les informations obtenues, et ne serait pas non plus en danger de mort.

Les victimes et les témoins impliqués devraient être rencontrés au cours des prochaines heures par les enquêteurs afin de mieux comprendre les causes et les circonstances de l’incident. On n’ignore, jusqu’ici, combien de suspects ou d’individus pourraient être impliqués dans cette affaire.