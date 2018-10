La Société de transport de Montréal (STM) réfléchit à la possibilité de déménager son siège social.

Un appel d’intérêt a été publié la semaine dernière, dans lequel la STM fait état de ses exigences.

«La démarche entreprise par la STM est en prévision de la fin du bail pour les locaux qu’elle loue à la Place Bonaventure, mais c’est aussi en prévision de la fin de plusieurs autres baux pour des locaux que la STM occupe dans d’autres immeubles», a expliqué dans un échange de courriels le porte-parole de la STM, Philippe Déry, en précisant que le projet était «préliminaire».

«Le regroupement du plus grand nombre possible de ses employés dans un site unique est un des objectifs du projet puisque cela va permettre une plus grande efficacité de l’organisation ainsi qu’une diminution importante des coûts liés aux déplacements des employés entre les différents sites présentement occupés par la STM», a ajouté M. Déry. Ce dernier n’a pas été en mesure de préciser le nombre d’employés qui pourraient être réunis dans un plus grand siège social. La STM compte près de 8800 employés, dont 4100 chauffeurs et opérateurs de métro ainsi que près de 2300 employés d’entretien.

D’après les évaluations de la STM, ses besoins d’espace de bureaux sont deux fois plus importants que les locaux qu’elle occupe présentement à la Place Bonaventure. En plus des espaces de bureaux, elle a besoin d’un grande salle pour les réunions mensuelles du conseil d’administration, auxquelles le grand public est invité à participer.

Dans les documents de l’appel d’intérêt, la STM indique ses plans de déplacer son siège social pour 2023, non loin d’une station de métro du centre-ville, soit une de celle se trouvant sur la ligne orange, entre Laurier et Lionel-Groulx, ou sur la ligne verte, entre Beaudry et Lionel-Groulx.

«Afin de minimiser les temps de déplacement entre les sites d’exploitation et le futur siège social, une étude a été réalisée pour déterminer les limites acceptables pour la localisation de l’immeuble qui sera choisi», a précisé la STM dans les documents de l’appel d’intérêt.

Le nouveau siège social devra avoir une surface de 460 000 pieds carrés, dans un ou deux immeubles. «La STM pourrait accepter des propositions qui répartiraient les espaces dans au plus deux immeubles, si les immeubles sont localisés dans une même zone et si la distance entre les immeubles est acceptable», est-il écrit dans les documents de la STM. Celle-ci veut également que son nouveau siège social soit universellement accessible et qu’il détienne si possible une certification d’efficacité énergétique (LEED ou BOMA).

La STM veut convenir d’un bail d’une durée de 21 ans, qui pourrait être renouvelable à deux reprises pour une durée de dix ans.

Depuis 1993, le siège social de la STM se trouve à la Place Bonaventure. Il n’a pas été possible de connaître le montant du loyer. La STM n’écarte pas la possibilité de conserver son quartier général dans le bâtiment construit au-dessus de la station de métro Bonaventure.

La STM pourrait prendre une décision sur l’emplacement de son siège social le printemps prochain. Elle attend les propositions jusqu’à la mi-décembre et se donne jusqu’à la fin du mois de mars pour les analyser.

En 2010, l’ancien directeur général de la STM, Yves Devin, avait évoqué la possibilité de déménager le siège social. Il avait lancé l’idée de construire un bâtiment au-dessus de la station de métro Jean-Drapeau et d’y installer notamment les bureaux de la société de transport. Ce projet faisait partie d’un plan pour augmenter les revenus commerciaux de la STM, dans lequel étaient aussi mentionnées l’installation d’écrans dans toutes les stations de métro, la création du réseau mobile dans le réseau souterrain et l’instauration de la commandite de ligne de métro.