Après les Tinder, Happn et Weeple de ce monde, une nouvelle application de rencontres, The League (ou La Ligue), verra le jour le 9 octobre prochain à Montréal. Destinée d’abord et avant tout «aux personnes intelligentes, éduquées et ambitieuses», ce nouveau joueur affirme avoir choisi la métropole «en raison du nombre de célibataires ambitieux axés sur la carrière» qui sont déjà inscrits sur sa liste d’attente.

Lancée en 2015, la nouvelle appli mobile (disponible sur iOS et Android) est actuellement disponible dans 37 villes dans le monde, surtout aux États-Unis. Le but est d’offrir à ses membres une plateforme uniquement destinée aux professionnels. Une correspondance de données est d’ailleurs effectuée avec LinkedIn, un réseau social permettant d’afficher ses expériences professionnelles et son C.V en ligne.

Le 9 octobre prochain, The League affirme qu’elle sélectionnera 500 utilisateurs inscrits à Montréal «sur un total de plus de 3000» pour en faire sa «classe fondatrice», qui sera chargée de faire connaître l’application à ses réseaux respectifs dans un premier temps. D’autres usagers pourraient ensuite être ajoutés à la plateforme, avec le temps.

Les membres de cette classe fondatrice auraient été sélectionnés en fonction de leurs diplômes, de leur établissement d’enseignement, de leur titre professionnel ou encore de leur secteur d’activité.

«Montréal est prête pour nous, a expliqué à Métro Amanda Bradford, la fondatrice et directrice générale de l’application. Nous sommes ravis d’amener La Ligue au sein de la communauté de célibataires […] très performante d’ici.»

Des mesures

«Nous faisons le dépistage et le contrôle, vous faites le jumelage et le «petting» (en français, le fait de faire des caresses ou de prendre soin)», ajoute aussi l’organisation sur son site web. Dans une vidéo publiée en 2016, La Ligue se targue notamment d’offrir un environnement sans voyeurs, sans faux comptes, sans bruits, sans jeux et sans hasard.

«Nous savons que vous êtes pointilleux, dit l’entreprise dont l’application fonctionne relativement de la même manière que Tinder. Si les usagers approuvent et votent «oui» pour un autre membre et que ce dernier retourne la pareille, une communication ouverte est autorisée. Une limite plus restrictive est toutefois imposée pour restreindre le nombre de «matchs» par jours.

Chaque membre possède aussi «son concierge», une ressource à l’interne chargée de diriger l’usager vers les profils qu’il souhaite rencontrer ou non. À la manière de Facebook, La Ligue rend aussi disponible un interface de groupes, d’organisation d’événements et de sociabilité en ligne.

Plusieurs types d’adhésions sont offertes à l’usager, à des coûts variables. Pourquoi faire payer son application de rencontres ? «Pensez à [nous] comme à votre ami bien connecté, qui joue également le rôle de votre ailier», répond l’entreprise.