L’organisme Vélo Québec et ses partenaires ont lancé jeudi une nouvelle campagne de sécurité destinée d’abord et avant tout aux cyclistes. Celle-ci est instiguée un an jour pour jour après la mort tragique du jeune Clément Ouimet, ce cycliste qui a été frappé le 4 octobre 2017 par un automobiliste sur la voie Camilien-Houde, sur le mont Royal.

Ayant pour thème «Sur la route, notre sécurité est liée à celle des autres», le mouvement souhaite aborder de front la question du partage de la route. L’objectif est de sensibiliser les cyclistes «aux comportements à adopter et aux règles à suivre» pour rouler en toute sécurité.

«Cette campagne est un appel à la courtoisie que nous lançons à tous. Un bon comportement sur la route entraîne une réaction qui est positive pour tous les usagers de la route, qu’ils soient cyclistes, piétons ou automobilistes.» – La présidente-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau

Aux dires de la présidente, la sécurité est au cœur de la mission de son organisme depuis plus de 50 ans. «Nous espérons que cette campagne incitera les cyclistes à bien rouler», a-t-elle ajouté. Elle estime que, malgré tout, «le bilan routier fait état d’importants progrès ces dernières années», mais «qu’il est toujours possible de faire mieux».

Sur les ondes de RDI jeudi, Mme Lareau a nuancé son point de vue. «Depuis 20 ans, quand on regarde le bilan québécois, ça diminue malgré le fait qu’il y a de plus en plus de cyclistes dans les rues et de plus en plus de kilomètres parcourus. À Montréal, on dirait que ça stagne, mais c’est sans prendre en considération qu’il y a plus de cyclistes dans les rues», a-t-elle illustré.

Des problèmes récurrents

Au-delà de ses objectifs de prévention, la campagne souhaite mettre en lumière des problématiques «récurrentes» sur la route, dit Vélo Québec. Parmi celles-ci, on note «les dépassements, le sens de la circulation, la vitesse, le contact visuel aux intersections, la priorité aux bus ou le respect des feux de circulation».

La cohabitation avec les camions est aussi à prendre en considération, tout comme l’importance d’être visible à vélo le soir, «un sujet des plus pertinents en ce début d’automne», selon Vélo Québec. «[On] profite de l’automne, où de plus en plus de gens continuent de circuler à vélo, pour donner le coup d’envoi de cette campagne qui battra son plein en 2019», a expliqué le groupe.a

Au Québec, on estime qu’un peu plus de 70 piétons et cyclistes meurent chaque année après une collision avec un véhicule. Un accident mortel impliquant un cycliste sur trois mettrait en cause un véhicule dit «lourd».

Conçue par l’agence de création LG2, la campagne est financée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, par le biais du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) appuie également la campagne.

Un rassemblement pour Clément Ouimet

Pour souligner le 1eranniversaire du décès de Clément Ouimet, l’avocat Marc-Antoine Desjardins organise jeudi soir un rassemblement à compter de 17h, à l’entrée est de la voie Camilien-Houde, au bas de celle-ci via l’avenue du mont Royal.

Le départ de la marche est prévu pour 17h30. Un moment de silence sera tenu en la mémoire du jeune cycliste.

La montée de la voie s’effectuera «sous escorte policière», a confirmé l’avocat à Métro. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été informé du déroulement du rassemblement pour en assurer la sécurité.

«Un an plus tard, où en sommes-nous rendus au niveau de la sécurité des plus vulnérables», a demandé Marc-Antoine Desjardins, dans une déclaration écrite.