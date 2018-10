Jeunesse au Soleil pourra emménager dans ses nouveaux locaux prêtés par Montréal. La Ville approuvera mercredi, lors d’une séance de son comité exécutif, le contrat de prêt de locaux par lequel elle attribue à l’organisme venant en aide aux personnes et aux familles démunies ces toutes nouvelles installations.

Ces dernières pourront être utilisées par l’organisme pendant une période de cinq ans, selon un avis publié dans l’ordre du jour public de l’Hôtel de Ville.

Situés sur l’avenue du Parc, au pied du mont Royal, les nouveaux locaux qui seront prêtés à des fins «communautaires et à titre gratuit» feront une superficie de 254,55 mètres carrés. La subvention accordée par l’administration Plante est de 125 000$ sur toute la durée du prêt.

La Ville indique, dans son sommaire décisionnel, que l’organisme est «conscient de l’état des locaux et compte procéder à certains travaux de rénovation intérieure». C’est donc dire que Jeunesse au Soleil aura la charge monétaire et matérielle du chantier.

Il apparaît évident, aux yeux de la Ville, que plusieurs infiltrations d’eau par la toiture ont touché le bâtiment. «Par conséquent, il y aurait présence probable d’une contamination fongique, admet la Ville. Les plâtres sont écaillées, les fenêtres et portes en mauvais état, etc.»

Partiellement vacants, les locaux sont occupés par l’arrondissement de Ville-Marie pour l’entreposage de ses décorations de Noël. C’est l’arrondissement qui s’occupe de l’entretien du terrain extérieur. Même si l’endroit est situé dans le secteur patrimonial du mont Royal, il n’a pas fait à ce jour l’objet d’un énoncé d’intérêt patrimonial, a assuré la Ville.

Deux mois après

La nouvelle tombe un peu plus de deux mois après que la Ville eut annoncé, le 15 août, son intention d’appuyer Jeunesse au Soleil dans sa mission qu’est celle de fournir une gamme de services d’urgence afin d’assurer les besoins essentiels et ainsi maintenir l’intégrité des personnes démunies.

À cette date, Montréal avait conclu un accord de principe pour couvrir les frais de loyer des nouveaux locaux et s’était engagée à soutenir l’organisme à la hauteur d’une somme de 1,15M$ pour 2018-2021.

Il était également prévu de relocaliser certaines activités pour les aînés et les jeunes de l’organisme dans un bâtiment appartenant à la Ville, au coin de l’avenue du Mont-Royal et de l’avenue du Parc. Montréal avait émis l’hypothèse de rénover l’endroit «à ses frais» avant d’attribuer les locaux à l’organisme. La valeur du prêt était alors évaluée à quelque 25 000$.

«Jeunesse au Soleil est un organisme qui donne sans compter et qui offre un soutien de première ligne à des familles, des enfants et des personnes qui ont besoin d’une communauté soutenante autour d’eux. La Ville de Montréal continuera d’être une alliée de premier plan pour l’organisme afin de le soutenir dans sa mission», avait d’ailleurs déclaré la responsable du développement social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs, Rosannie Filato.

La Ville ajoutait que l’organisme était important pour la métropole, tant dans la communauté anglophone que francophone, et qu’il est «un partenaire de premier plan […] en termes de soutien auprès de personnes vulnérables», notamment en participant au programme de personnes disparues en plus de projets relatifs aux sports, aux loisirs, à l’entraide ou encore à la lutte à la pauvreté.

Depuis 1981, la Ville louait mandat après mandat l’ancienne école Baron Byng – une propriété de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) – à l’organisme. En décembre 2017, la CSDM a toutefois fait part de sa volonté de reprendre possession les locaux de la rue Saint-Urbain pour redonner à l’endroit sa vocation d’origine.

L’organisation de Jeunesse au Soleil s’est alors vue dans l’obligation d’identifier un nouveau local pour poursuivre ses activités dès l’automne 2018.