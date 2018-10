Le service téléphonique 311 a reçu de janvier et à juillet une moyenne de 80 plaintes par mois pour des problèmes d’infestations de rats.

C’est 8% de plus que la moyenne des trois dernières années, selon les données obtenues par le parti d’opposition Ensemble Montréal, qui demande à l’administration de Valérie Plante de déposer un plan de gestion.

«Quand on creuse pour des travaux d’égouts, on perturbe l’habitat des rats et on les pousse à sortir à travers les rues pour trouver de nouvelles façon de se nourrir», a mentionné mercredi Lionel Perez, le chef d’Ensemble Montréal.

Il y aurait à Montréal environ 5 millions de rats, une problématique à laquelle font face plusieurs municipalités. «D’autres grandes villes comme Paris, New-York ou Chicago ont adopté des plans de gestion des rats, mais Montréal continue de gérer le problème de manière ponctuelle […] Il est temps que la Ville se dote d’un véritable plan», a ajouté M. Perez.

Son parti a donc déposé une motion qui sera débattue lors du prochain conseil municipal. Il y est notamment recommandé de mettre en place une procédure systématique de dératisation durant les travaux de réparation d’égouts, de remplacer les poubelles de rues par des contenants fermés, de revoir les heures de collectes trop matinales, voir même d’inciter les Montréalais à se doter de bacs roulants pour leurs déchets.

Ce dernier point pourrait s’avérer inutile étant donné que la Ville déploie déjà actuellement un système de bacs brun pour la collecte des déchets de table en vue de leur compostage. M. Perez a répondu que «cela va prendre quelques années au moins avant que la population adopte complètement le système», et qu’il fallait déployer une solution dans l’intervalle.