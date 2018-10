L’homme d’affaires Alexandre Choko, qui souhaitait organiser les courses de Formule E à Montréal, estime avoir été écarté par l’administration de Denis Coderre. Il poursuit la Ville de Montréal pour 3M$.

La poursuite déposée la semaine dernière au Palais de justice de Montréal, se base fortement sur les conclusions du rapport du Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG) remis en mai dernier au conseil municipal. Celui-ci a en effet rapporté que le maire Denis Coderre avait «contourné les règles» dans le dossier de la Formule E en intervenant personnellement entre evenko et Formula E Operation Limited (FEO), pour favoriser le choix d’evenko comme promoteur.

«Le maire a tenu ce promoteur exclu de la possibilité d’organiser l’événement et a exigé que les représentants de FEO ne transigent qu’avec son cabinet, alors qu’ils avaient déjà amorcé des pourparlers avec cet autre promoteur», rapportait le BIG après son enquête.

M. Choko réclame 3M$, ce qui représente les revenus estimés s’il avait organisé les courses de Forumle E pendant trois ans à Montréal.

En réalité, la course n’aura finalement eu qu’une seule édition à Montréal.

Seulement 15 000 billets ont été vendus pour l’événement et ce fiasco a en partie contribué à la défaite électorale de Denis Coderre aux élections municipales de 2017.

Rejoint par Métro, l’ancien maire de Montréal n’a pas voulu commenter cette nouvelle action judiciaire en lien avec les courses de Formule E.

Aussitôt arrivée en poste, l’administration de la mairesse Valérie Plante a annulé le contrat de trois ans qui liait la Ville de Montréal à FEO.

À cause de cette rupture de contrat, l’organisation de course automobile a lancé en juin une poursuite de 33M$ contre la Ville. «La Ville ne peut pas simplement s’échapper de ses obligations et annuler l’ePrix sans conséquence», allègue FEO dans sa requête.

Plus de détails suivront.