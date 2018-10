Molson met en vente ses terrains se trouvant sur la rue Notre-Dame, entre les rues Papineau et Amherst.

D’après Radio-Canada, la brasserie doit publier jeudi un appel d’offre pour trouver un promoteur immobilier intéressé à donner une nouvelle vie au site. Les employés de Molson en ont été informés jeudi matin.

La brasserie Molson a pignon sur la rue Notre-Dame depuis 1786.

La Ville de Montréal a lancé en juin une consultation pour revitaliser l’Est du centre-ville, qui comprend le site de la brasserie Molson. Celui-ci représente un énorme potentiel, d’après la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Qu’il s’agisse de redonner accès au fleuve aux Montréalais et aux Montréalaises, de bâtir un nouveau quartier familial, ou encore de créer un nouveau pôle d’emploi, plus connecté à la réalité économique du Montréal d’aujourd’hui et de demain, le redéveloppement du site de la rue Notre-Dame nous permettra de redonner ce secteur industriel à la population», avait déclaré Mme Plante en novembre dernier, lorsque Molson a préféré Longueuil à Montréal pour ses nouvelles installations brassicoles.

En juillet 2017, Molson a annoncé son intention de délaisser ses installations de la rue Notre-Dame. Elle a par la suite choisi la Ville de Longueuil pour y construire un nouveau complexe brassicole. Celui-ci se trouvera dans l’arrondissement de Saint-Hubert, non loin de l’Agence spatiale canadienne et de l’aéroport. Les employés de Molson y seront relocalisés en 2021.

Le département administratif demeurera toutefois sur l’île de Montréal. La direction a indiqué en août dernier que le but de cette décision était «de préserver une présence de Molson dans la métropole».

Ce déménagement nécessitera un investissement de près de 500M$.