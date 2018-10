Le Service de police de Laval (SPL) était à la recherche, mardi, d’un homme de 28 ans qu’il suspecte de tentative de meurtre et de menaces de mort.

Levon Mirzoian pourrait avoir blessé, le 31 août dernier, un résidant de 32 ans dans la région de Laval. La victime a été atteinte par des tirs d’arme à feu dans une résidence qui était en rénovation, sur la rue Bruno, dans Chomedey. Le suspect recherché aurait même menacé de mort les enfants de la victime, aux alentours de 17h.

«Les blessures subies par la victime ne laissent plus craindre pour sa vie, mais vont possiblement laisser des séquelles», a indiqué le SPL dans un communiqué de presse.

L’enquête, qui est ouverte depuis plus d’un mois maintenant, identifie M. Mirzoian comme «principal suspect» dans ce dossier. L’individu recherché mesure 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse 82 kg (180 lb), selon les informations de la police lavalloise. Il a les yeux et les cheveux bruns, et jouit des citoyennetés autant canadienne qu’américaine.

Le SPL sollicite l’aide de la population de la grande région de Montréal. Toute personne possédant des informations pertinentes pour localiser l’individu est prié de communiquer avec le 911.

Le FBI et la GRC sont aussi impliqués dans cette enquête d’envergure. L’homme de 28 ans aurait pu tenter de se réfugier en sol américain, selon les autorités policières. Un mandat d’arrestation extraterritorial a été émis depuis.