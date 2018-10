La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi que son administration souhaitait que les organismes à but non-lucratif (OBNL), qui reçoivent un important financement de la Ville, soient soumis à la Loi d’accès à l’information.

Cette annonce fait suite au dépôt du Bilan annuel des demandes d’accès aux documents 2017 au comité exécutif. Dans ce rapport, le service du greffe souligne que les OBNL «ne satisfont pas les critères définis par la Loi pour être considérés comme un organisme municipal. Cette situation a fait l’objet de plusieurs critiques.»

«Nous recommandons d’analyser les différentes initiatives permettant que l’accès aux documents des organismes sans but lucratif bénéficiant d’un financement significatif de la Ville soit similaire à celui prévu par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels», est-il écrit dans le rapport.

Montréal c’est électrique (MCE), qui a été créé par la Ville de Montréal pour gérer la Formule E, n’est pas nommé par le service du greffe. Toutefois, le Bureau de l’inspecteur général (BIG), dans son rapport sur la Formule E, avait déploré le recours par la Ville à des OBNL dédiés pour se soustraire aux règles de transparence. La société du 375e est un autre exemple d’OBNL dédié.

Valérie Plante n’a pas hésité à qualifié MCE d’élément déclencheur pour cette orientation. «C’est un sujet qui est devenu encore plus évident avec la création de l’organisme MCE. C’est important d’élargir le mandat pour que les Montréalais aient une meilleure connaissance des sommes qui sont dépensées», a-t-elle affirmé mercredi.

La Loi sur l’accès aux documents permet à n’importe quel citoyen d’obtenir un document produit par un organisme public dans un délai de 30 jours, que ce soit des rapports financiers, des correspondances ou des dossiers d’orientation.

Dans son bilan, le service du greffe rapporte avoir traité 4196 demandes l’an dernier et y avoir répondu de manière positive à plus de 50% de celles-ci dans un délai moyen de moins de 20 jours. Pas moins de 33% des demandes ont terminé avec une remise partielle de documents et un peu plus de 1% des demandes ont été refusées.

Les arrondissements ont pour leur part reçu 6641 demandes d’accès à des documents et ont remis tous les documents demandés dans 66% des cas.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu 8436 demandes et n’a envoyé tous les documents que dans 4% des cas. La majorité des réponses du SPVM (66%) ont été partielles, car le service de police «doit régulièrement caviarder des renseignements personnels avant de remettre des documents».

Montréal continuera de passer par les responsables de l’accès

Si la Ville de Montréal dit recevoir beaucoup de demandes d’accès à des documents, soit cinq fois plus qu’à Toronto et Winnipeg, elle a décidé de ne pas changer son mode de fonctionnement pour en réduire le nombre.

Dans les autres villes canadiennes, les dossiers d’immeubles, les dossiers environnementaux, et les rapports d’incendie et de police sont traités directement par le service qui le détient, sans passer par le responsable d’accès à l’information. «Ces catégories de documents constituent la majorité des demandes d’accès traitées par la Ville de Montréal», explique le rapport.

La Ville a étudié le modèle des autres grandes villes canadiennes et a décidé de ne pas l’adopter. «Les citoyens ont l’habitude de s’adresser au responsable de l’accès pour obtenir des documents d’un organisme public. Le modèle des villes canadiennes implique une multiplication des guichets pour déposer une demande de documents, ce qui engendrerait une confusion», estiment les services municipaux.

Plus de détails suivront.