À Montréal, les premiers clients de la boutique de la Société québécoise du cannabis (SQDC) du centre-ville faisaient le pied de grue depuis 3h30. Au moment de l’ouverture des portes à 10h, ils étaient près de 250 à attendre en file.

Le premier à entrer, Hugo Sénécal, est arrivé à 3h30 avec un ami. «Je suis là par curiosité et pour le symbole, mais je pense pas devenir client de la SQDC», a déclaré M. Sénécal. Ce dernier a souligné qu’en achetant légalement du cannabis, il ne pourrait pas bénéficier des crédits d’impôts (40% dans son cas) offerts aux clients bénéficiant d’autorisations médicales de fumer du pot.

Juste à côté dans la file, Nicolas Martin attend patiemment, assis dans sa chaise. C’est lui qui ressortira en premier de la boutique avec notamment 3,5 grammes de Banana Split. Lui aussi n’est pas convaincu que la SQDC sera compétitive pour les gros consommateurs qui ont déjà un réseau. «Actuellement, quand tu achètes une once (28g) de pot, tu peux avoir de la bombe pour 5$ le gramme, soit presque deux fois moins cher que la SQDC pour un produit équivalent», a-t-il dit.

Un peu plus loin dans la file, six femmes âgées entre 25 ans et 57 ans attendaient elles-aussi avec impatience, l’ouverture des portes, leur patron leur ayant autorisé de vivre ce jour «historique». Se décrivant comme des fumeuses sociales, elles ne sont pas rebutées par un joint pré-roulé à 5$ l’unité. «C’est le prix d’un latté», a souligné l’une d’elles.

Deux autres succursales de la SQDC ont ouvert leurs portes mercredi à Montréal, l’une sur le boulevard L’Acadie au Marché central et l’autre sur la Plaza Saint-Hubert. À cette dernière, les premiers clients sont eux aussi arrivés en pleine nuit, à 3h30. «Le service est excellent, très rapide, y a du stock en masse, c’est bien détaillé», a déclaré aux médias le premier client là-bas qui est ressorti avec deux produits à forte teneur en CBD et en THC, les deux substances psychoactives du cannabis.

Plus de détails suivront.