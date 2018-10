La ligne orange du réseau de métro de Montréal est désormais entièrement branchée au réseau mobile.

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé vendredi que les usagers du métro peuvent désormais surfer dans internet et parler au téléphone dans la station Montmorency, qui se trouve à une extrémité de la ligne orange. Celle-ci devient ainsi la 47e station du réseau souterrain montréalais à être connectée aux technologies 3G, 4G et 4G LTE mises en place par le consortium formé par les entreprises de téléphonie Telus, Bell, Rogers et Vidéotron.

Pas moins de 50M$ ont été investis par le consortium pour bâtir le réseau mobile dans le réseau de Montréal. Celui-ci est déjà en place sur la ligne jaune, de même que sur la ligne verte, entre les stations Lionel-Groulx et Beaudry, et sur la ligne bleue, entre les stations Snowdon et Jean-Talon.

D’ici la fin de l’année, la ligne bleue sera complètement branchée au réseau mobile. Au cours de l’année 2019, les stations comprises entre Beaudry et Honoré-Beaugrand deviendront connectées, et l’année suivante, ce sera au tour de celle allant de Lionel-Groulx à Angrignon.

La STM a assuré que l’échéancier et le budget de ce projet sont respectés, tout en soulignant sa complexité. «Plusieurs types de travaux sont réalisés, comme la fusion de fibres optiques, l’installation d’antennes en tunnels et en stations ou la construction de bâtiments abritant l’équipement des fournisseurs répartis sur l’ensemble du réseau, a-t-elle détaillé. Certains espaces du métro doivent aussi être complètement réaménagés.»

Les travaux entourant la construction du réseau mobile sont réalisés la nuit, pendant la fermeture du métro.