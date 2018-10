L’opposition à l’hôtel de ville croit que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, «cherche des raisons pour pouvoir fermer» le Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence (CPRMV).

«Est-ce la mairesse cherche un prétexte pour le fermer? Tout ce qu’elle a dit à ce sujet est erroné», a lancé lundi le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Il faisait référence à des propos tenus par la Mme Plante la semaine dernière. «Elle affirme que le mandat est beaucoup à l’international, que les travaux sont financés seulement par Montréal, c’est faux, a soutenu M. Perez. Elle a dit qu’il y a eu une demande d’audit financier, c’est faux. Il n’y a pas eu de demande d’audit financier de Québec.»

M. Perez déplore que la mairesse soutienne qu’il y a peut-être eu une mauvaise utilisation des fonds au CPRVM, alors qu’elle n’a pas visité le centre. «Si on croit à la pertinence de ce centre, on va poser des questions et demander des comptes. [La mairesse] n’a même pas rencontré le président du CA. Ça en dit long sur le manque d’attachement qu’elle y porte.»

Le chef de l’opposition dit avoir eu ces informations du président du conseil d’administration du CPRMV, Richard Filion, et il a défendu le mandat du centre, qui éprouve de graves difficultés financières, ayant même dû retenir la paie de ses employés.

«Il y a un besoin énorme. On parle énormément de cas d’extrémisme gauche-droite à travers le Québec. Le centre est un exemple et un pionnier à travers le monde, il est très sollicité», a défendu M. Perez, sur les dépenses du CPRMV.