Ottawa devrait confirmer, jeudi, devoir reporter l’ouverture du nouveau pont Champlain, selon les informations de Radio-Canada. L’infrastructure, qui devait être livrée le 21 décembre prochain à l’origine, ne serait donc ouverte à la circulation qu’au printemps prochain, voire au mois de juin 2019. C’est le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, qui en fera vraisemblablement l’annonce jeudi matin. Selon des sources qui se sont confiées à la société d’État, les employés syndiqués ont été convoqués pour une rencontre spéciale qui fera le point sur la situation, peu avant l’annonce devant les médias. La majorité de la structure – dont la construction est évaluée à 4,2G$ – devrait toutefois être prête d’ici la fin de 2018, assure-t-on. C’est plutôt l’asphaltage qui causerait des problèmes, indique Radio-Canada, les travaux ne pouvant être terminés à temps en raison des températures de plus en plus froides dans la métropole.

Dans le contrat du nouveau pont signé il y a trois ans, on peut lire que de lourdes sanctions financières seront imposées aux entreprises responsables en cas de non-respect des échéances. Près de 100 000$ d’amende par jour pourraient être imposés dans les sept premiers jours de retard. Ce montant grimpera ensuite à 400 000$ par jour après la première semaine.

Le groupe Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. a pour sa part confirmé que l’État devra débourser 10M$ pour garder l’actuel pont Champlain ouvert à la circulation pour une durée de six mois supplémentaire.

En juillet dernier, M. Champagne signifiait pourtant son intention de rencontrer les gens qui supervisent la construction du nouveau pont Champlain, à Montréal, pour trouver des moyens de livrer le projet à temps, dans l’éventualité où les entrepreneurs envisageaient des retards.

En mai, le vérificateur général Michael Ferguson avançait dans son rapport que la construction du pont coûtera «plus cher que prévu» et qu’elle ne sera pas terminée à temps. Il montrait notamment du doigt la planification et la gestion de risque déficiente du ministère de l’Infrastructure, qui aurait dû, selon lui, décider de remplacer la structure des années auparavant. Son analyse s’étendait de 1999 à 2017.

L’échéance pour l’ouverture du pont, qui avait déjà été repoussée une première fois au 21 décembre 2018, lui semblait ambitieuse, même avec l’ajout de nouvelles ressources ou l’utilisation de nouvelles méthodes de construction pour accélérer l’achèvement du projet.