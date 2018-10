Au sortir de leur première rencontre, vendredi, le premier ministre du Québec, François Legault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont annoncé la mise sur pied d’un comité pour le développement de l’Est de l’île.

«L’ensemble de notre rencontre était axé sur saisir les opportunités, particulièrement dans l’Est», a relaté Mme Plante.

M. Legault a indiqué que le tramway de l’Est et le remise à jour de la rue Notre-Dame se ferait «rapidement». «La rue Notre-Dame, belle et ouverte sur le fleuve, est une opportunité de faire un grand développement économique», a-t-il dit.

Le premier ministre a confirmé que le gouvernement du Québec investirait 200M$ dans la décontamination de terrains. «L’idée est de faire une zone d’innovation où il y aura des espaces verts, des logements, mais aussi des entreprises», a-t-il souligné, mentionnant les entreprises de technologies vertes.

Ligne rose, pas de métro

La mairesse et le premier ministre ont évidemment abordé le sujet de la ligne rose, chère à Valérie Plante.

Pour l’instant, le terrain d’entente reste celui d’attendre les résultats des études. «Un métro ligne rose, c’est difficile et on considère que le coût est très élevé. Mais on a convenu de regarder les modes alternatifs. C’est ce qu’on va faire. C’est un plan qui tient à cœur à la mairesse et on va donner la chance au coureur», a soutenu M. Legault.

Valérie Plante a dit qu’elle «savait déjà» la position de M. Legault. «C’est mon projet phare. J’ai été élue sur le développement de la ligne rose. Je vais continuer à porter ce dossier et on est d’accord qu’il y a des études en cours. Quand on aura les chiffres, on s’assoira et on prendra une décision», a-t-elle expliqué.

