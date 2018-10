L’organisation de Greenpeace Canada a lancé mardi une invitation aux Montréalais à ce qu’elle appelle «une immersion virtuelle», au cœur de la forêt boréale canadienne, dans le cadre de la journée internationale d’action pour cette dernière, samedi dès 20h.

Rassurez-vous: l’événement ne demande que très peu de voyagement. L’organisme écologique projettera en réalité une murale «grandiose» sur la façade du Centre d’histoire de Montréal, non loin du Bassin Alexandra. L’activité s’intitule «Nous Sommes la forêt: Une projection murale interactive de la forêt boréale».

L’expérience interactive est le fruit du travail de HUB Studio, une entreprise multimédia basée dans la métropole qui se décrit comme étant «à la croisée des chemins des arts, du design et de la technologie». Le groupe se spécialise dans la création d’expériences enrichissantes, immersives et numériques.

C’est l’actrice québécoise Charlotte Aubin, qu’on a vue notamment dans Blue Moon et Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, qui agira comme narratrice de l’événement. Elle sera assistée de Marc-André Grondin, bien connu pour ses rôles dans C.R.A.Z.Y, Goon et Le Premier Jour du Reste de ta Vie.

Promesse d’un dialogue direct

Sur son site web, Greenpeace promet une simulation «qui permettra aux gens d’interagir directement avec les aurores boréales projetées [au mur]».

«Depuis des milliers d’années, la forêt boréale joue un rôle essentiel dans l’assainissement de nos cours d’eau, la purification de notre air et la régularisation de notre climat.» – Marie Moucarry, conseillère aux communications de Greenpeace Canada

Cette dernière ajoute que «cet écosystème est toutefois menacé». «La projection sera une occasion pour Greenpeace de sensibiliser le public à l’importance de cette forêt», a-t-elle avancé.

En plus des activités prévues en marge de l’activité, des concerts auront lieu après la projection. Le Franco-Montréalais Aliocha s’offrira notamment en performance. Le jeune chanteur a été nommé à l’ADISQ pour le Meilleur album anglophone et l’Artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.