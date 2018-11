Un jeune homme de 20 ans aurait extirpé une femme d’un véhicule à Laval, jeudi en début d’après-midi, pour prendre la fuite avec, à bord de l’automobile, son ex-conjointe de 21 ans et leur garçon de six semaines seulement.

Le Service de police de Laval (SPL) a reçu plusieurs personnes peu après 13h de citoyens qui venaient d’être témoins la situation. L’incident s’est passé à l’intersection des rues De La Bretagne et de Fleur de Lys, non loin du pont Viau.

L’homme a pris le volant et s’est rapidement dirigé vers le nord. Son ex-conjointe et son bébé se trouvaient toujours à bord au moment des faits.

«On a réussi à les retracer en demandant l’assistance de la Sûreté du Québec (SQ) dans les Laurentides, près d’une heure et demie après le départ de la voiture depuis Laval», a expliqué à Métro la porte-parole du SPVL, Évelyne Boudreau.

Une fois encerclé par les agents de la SQ, le jeune homme de 20 ans s’est stationné en bordure de route et a pris la fuite à pied dans un boisé voisin. «La femme et son enfant, eux, n’ont pas été blessés et sont en pleine santé, d’après les rapports des ambulanciers, a confirmé la relationniste. Ils ont été escortés de retour à Laval.»

À 18h, le SPL et la SQ étaient toujours en opération de dépistage avec un maître-chien dans le secteur où le jeune homme a pris la fuite afin de tenter de le localiser. «Jusqu’ici, ça s’est révélé négatif, a avancé M. Boudreau. La prochaine étape, ce sera de divulguer une photo de lui et son prénom, si on ne le retrouve pas.»

Le suspect n’est pas connu de la police de Laval, mais il aurait tenu des propos «laissant craindre pour sa propre sécurité». «On a un individu dépressif à localiser présentement», a confirmé la porte-parole.