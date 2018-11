La Ville a honoré jeudi soir plusieurs pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) s’étant distingués dans les dernières décennies «par l’excellence de leur travail». Une autre cérémonie du même genre aura lieu le 22 novembre prochain.

La médaille des pompiers «pour services distingués» constitue la plus haute distinction que peut recevoir un pompier pour la qualité de son travail, au fil de sa carrière.

C’est la Chancellerie des distinctions honorifiques du Canada qui décerne cet honneur à des pompiers canadiens qui ont cumulé au moins 20 ans de service avec «un travail effectué avec dévouement et efficacité», plaide l’organisation sur son site Web.

La responsable de la sécurité publique du comité exécutif, Nathalie Goulet, s’est dit fière d’honorer des héros, jeudi soir. «Il n’existe pas de métier plus louable que celui de sauver des vies, a-t-elle dit. Les pompiers honorés ont consacré leur carrière à servir la communauté avec passion et dévouement, souvent au péril de leur propre vie. Ils ont contribué de façon exceptionnelle à la vie montréalaise et à la sécurité des citoyens et citoyennes.»

«Il allait donc de soi que l’on prenne le temps de souligner leur contribution hautement significative», a-t-elle ajouté du même souffle.

Pour le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Bruno Lachance, la profession de pompier doit demeurer «une réelle vocation». Celle-ci est caractérisée par une activité «à haut risque et une conduite irréprochable, avec un sens du devoir sans relâche à l’égard de la population et des pairs», a-t-il ajouté. «Les pompiers honorés font honneur non seulement à leur profession, mais également au SSIM. Nous en sommes extrêmement fiers et nous souhaitons leur exprimer toute notre gratitude», a-t-il avancé, en marge de la cérémonie jeudi soir.