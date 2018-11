La Ville de Montréal a annoncé lundi sa première participation au Web Summit. Ce rendez-vous mondial se tient à Lisbonne cette année et regroupe 70 000 personnes issues du milieu des technologies numériques.

Des chefs d’entreprises, des penseurs et même des chefs d’état participent à cet important événement.

«Notre participation au Web Summit, cet événement européen de référence dans l’univers du numérique, nous permet de développer des entreprises montréalaises à l’international et à stimuler les startups comme l’un des tissus d’entrepreneuriat prioritaires. De plus, la Ville de Montréal est un grand joueur dans le milieu des technologies numériques et nous voulons continuer d’innover avec nos outils et nos pratiques afin d’améliorer la qualité de vie de tous les Montréalaises et Montréalais», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La directrice de l’entrepreneuriat de la Ville de Montréal, Géraldine Martin, accompagne une délégation de sept startups dans le but de promouvoir les initiatives montréalaises. Elle espère également que la délégation pourra en profiter pour développer des partenariats bénéfiques pour Montréal.

La sélection des six premières entreprises a été réalisé par un comité formé par des représentants de la Ville de Montréal, de PME MTL, de Montréal international, du Réseau des représentations à l’étranger du Québec et d’un accélérateur montréalais. La septième entreprise a gagné sa place sur la délégation en remportant le prix innovation, remis par la Ville lors du Batimatech 2018.

Xavier Peich, cofondateur de SmartHalo Technologies Inc, Medhi Merai, président de Dataperformers, Simon Boulet, directeur des opérations de Stay22, Catherine Roux de Passeport Local inc, Frédéric Le Roulley de Grenadine Technologies, Nicolas Fortin St-Gelais de CANN Forecast et Hugo Brizard, président de Pharynx, accompagneront Mme Martin au Web Summit qui se déroule du 5 au 8 novembre.