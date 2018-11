MONTRÉAL — Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penchera sur les circonstances du décès d’un homme survenu dimanche dernier, plusieurs jours après sa détention par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les renseignements préliminaires dévoilés mardi par le BEI, l’homme âgé de 42 ans avait été arrêté le 21 octobre et trois jours plus tard, on l’a placé en détention à la cour municipale.

Il aurait alors chuté sur le sol en présence d’autres détenus et aurait été pris en charge par les premiers répondants dépêchés sur place. On l’a transporté à l’hôpital où il serait resté jusqu’à son décès survenu dimanche dernier, le 4 novembre.

Les sept enquêteurs du BEI tenteront notamment de déterminer si ces informations sont exactes.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée à agir comme corps de police de soutien dans cette enquête.