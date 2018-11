Une piétonne âgée d’environ 80 ans a été blessée après avoir été percutée par un véhicule, mercredi, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

La victime a été transportée à l’hôpital pour des blessures au haut du corps. On ignore pour le moment si son état est critique, a indiqué mercredi la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Andrée-Anne Picard.

L’octogénaire traversait l’intersection des rues de la Peltrie et Légaré, aux environs de 9h mercredi matin, lorsqu’une voiture roulant en direction sud sur la rue Légaré l’a heurtée.

La conductrice du véhicule, une femme âgée de 46 ans, a été interrogée par les policiers.

La rue Légaré est présentement fermée entre les rues de la Peltrie et Linton, et la rue de la Peltrie est inaccessible entre le chemin de la Côte-des-Neiges et Linton.