La Banque Nationale a inauguré mercredi matin son nouveau siège social à Montréal, au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Robert-Bourassa. Exclusivement occupé par les employés de l’institution bancaire, le bâtiment pourra être utilisé dès 2022. Le projet, qui représente des investissements totaux de 500M$, marque surtout le retour de l’entreprise sur la rue Saint-Jacques.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, étaient sur place pour procéder à la symbolique première pelletée de terre du projet.

«Il va y avoir un toit vert, et on aime ça. En plus, il y aura un grand parc. Dans Ville-Marie et à Montréal, tous les espaces verts comptent, et pour moi c’est un projet qui va se faire remarquer.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le nouvel édifice utilisera également la pierre grise «qui fait la réputation de Montréal et qui est emblématique de son architecture», aux dires de la mairesse. Celle-ci s’est dite «extrêmement fière» du bâtiment «novateur» qui grandira en plein milieu du centre-ville, et «qui contribuera au tissu urbain et social».

Pour Bill Morneau, il s’agissait d’une autre «bonne journée pour l’économie du Canada». «C’est toujours quelque chose quand une compagnie aussi importante que la Banque Nationale décide de faire un changement important dans sa ville», a-t-il dit. Il a louangé l’organisation pour ses valeurs, son impact et son poids sur l’économie canadienne. «À toutes les personnes qui travaillent ici, vous devriez être très fiers», a-t-il lancé à la foule, qui l’a chaudement applaudi.

Le ministre des Finances s’est même permis de lancer des fleurs à la mairesse de Montréal, «une élue avec une énergie énorme». «Vous êtes extrêmement chanceux de pouvoir compter sur quelqu’un avec une telle vision», a-t-il dit.

Un parc urbain de 40 000 pieds carrés adjacent au nouvel édifice sera aussi érigé, «venant dynamiser et favoriser l’achalandage en dehors des heures de bureau dans ce secteur de la ville», lit-on dans un communiqué de presse diffusé mercredi en fin d’après-midi. L’édifice, qui comptera 40 étages d’une hauteur de près de 200 mètres, sera une des plus hautes tours à bureaux de Montréal.

Plus de 1000 employés étaient présents lors de l’inauguration du nouvel édifice.