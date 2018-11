Le projet pilote de forfait métro-vélo-taxi-autopartage ne sera finalement pas testé dès cet automne, mais l’idée chemine, confient certains des intervenants impliqués.

Actuellement, 308 employés des société de transport de Montréal (STM) Laval, Longueuil et d’exo testent un billet unique permettant de se déplacer aussi dans tous les réseaux de transport en commun de la métropole, avec une facturation mensuelle proportionnelle au degré d’utilisation.

«Cette solution de module billettique constitue la pierre d’assise d’une « mobilité comme service » (Mobility as a service ou MAAS). En effet, lorsque le module billettique sera complètement implanté pour la clientèle, il sera lié aux données bancaires de chaque client et celui-ci sera facturé selon l’usage des services de transport collectif», explique Philippe Déry, le porte-parole de la STM.

Avant de lancer un appel d’offres, probablement l’été prochain,les sociétés de transport impliquées devront sonder leurs «cobayes» et mieux comprendre les contraintes et les opportunités d’un tel système.

«Ce compte billettique pourrait donc permettre, à terme, l’intégration des autres modes de transport durable», ajoute M. Déry en faisant référence à BIXI, Communauto, Netlift, Téo, et le Bureau du taxi de Montréal. Ces organisations travaillent ensemble à créer un forfait de mobilité multi-transport nommé Céleste. En juin, lors de l’annonce de collaboration, le président de la STM, Philippe Schnobb, avait dit vouloir lancer un projet pilote à l’automne.

Ce projet sera toutefois plus long à réaliser. «C’est complexe, chaque système de transport a ses propres tarifs, une technologie différente et il faut aussi s’entendre sur comment partager les revenus», mentionne notamment M. Déry. Malgré tout, une dizaine de rencontres ont déjà eu lieu pour déterminer, par exemple, comment les différents partenaires pourraient travailler ensemble pour absorber le flux d’usagers coincés par un arrêt de service prolongé du métro.

Face aux arbitrages nécessaires entre organisations parfois concurrentes, l’application Transit, une startup montréalaise, veut se positionner comme l’arbitre neutre. On pourrait pourquoi pas aussi imaginer dans le futur qu’elle offre un package jumelant différents mode de transport, sachant qu’elle propose déjà de jumeler différents modes de transports pour optimiser ses déplacements.

La startup montréalaise a d’ailleurs annoncé lundi avoir reçu 17,5M$ US de deux firmes d’investissement partenaires de Renault/Nissan et Jaguar/Land-Rover. L’argent servira à perfectionner ses outils technologiques et à établir de nouveaux partenariats. L’application est déjà utilisée. dans 175 villes.

Mais avant d’en arriver là, Transit déploiera un système d’achat de billets de transport en commun par téléphone intelligent dans une municipalité de l’Ontario. «Quand ce genre de technologie sera mis en place, on peut ensuite l’étendre à d’autres villes», indique Sam Vermette, co-fondateur de Transit.

Convaincre!

Actuellement, 15 automobilistes sont invités à modifier leurs habitudes de transport au cours d’une expérimentation menée par la STM.