Le stationnement extérieur du marché Jean-Talon d’une dizaine de places, qui jouxte la rue Shamrock, sera officiellement transformé en parc. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a décidé mercredi d’aller de l’avant, même si le projet a provoqué la colère de commerçants.

Le projet était déjà connu et les travaux avaient déjà débuté, mais le tout est désormais officiel. Le bail du terrain situé à l’ouest du marché Jean Talon sera cédé à l’arrondissement de Rosemont–La Petite Patrie pour qu’un parc y soit aménagé. Ce terrain s’appellera désormais la «Place du marché». Des arbres y seront plantés et des bancs publics seront installés sur la place, qui sera entièrement pavée.

«Le but du projet est de redynamiser et repenser le lien stratégique avec la Petite-Italie, que constitue l’avenue Shamrock, en réalisant des aménagements qui permettent d’atténuer la circulation automobile et de faciliter les déplacements piétons et cyclables pouvant générer un plus grand achalandage et une mise en valeur des lieux», peut-on lire dans le document approuvé par le comité exécutif.

Depuis juin 2018, plusieurs commerçants avaient manifester leur mécontentement de voir des places de stationnements au marché Jean-Talon supprimées. Ils accusaient aussi la Corporation de gestion des marchés publics et la Ville de Montréal de favoriser davantage les piétons que les automobilistes, alors que leurs activités étaient de moins en moins rentables et le marché est moins fréquenté.

La Corporation de son côté avait avancé que le stationnement souterrain et celui de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’étaient remplis à pleine capacité.