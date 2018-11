Des initiatives d’agriculture urbaine montréalaises ont reçu un coup de pouce de la Ville, mercredi.

Le comité exécutif a octroyé 20 000$ pour soutenir le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB).

Cet appui financier servira à soutenir plusieurs projets, dont l’École d’été sur l’agriculture urbaine de Montréal ou encore l’animation du portail «Cultive ta ville».

Le portail «Cultive ta ville» répertorie sur une carte interactive tous les projets d’agriculture au Québec, des jardins communautaires aux ruchers, alors que l’École d’été sur l’agriculture urbaine de Montréal sert de lieu de formation et de réseautage avec des experts francophones du domaine.

«De plus en plus d’initiatives proposent d’implanter de nouvelles pratiques pour rendre Montréal plus durable, en termes de transition écologique, mais aussi de sécurité alimentaire. L’agriculture urbaine est l’une des avenues privilégiées pour atteindre cet objectif», a expliqué Rosannie Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement social et communautaire.

Le projet Biquette à Montréal, qui propose le retour du pâturage avec des moutons, profitera également de cet appui financier. Cette initiative a été mise sur pied dans certains parcs de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.