Il n’y a pas de cours lundi au cégep du Vieux-Montréal. L’administration a décidé de lever les cours pour toute la journée – incluant les cours du soir – en raison de la ligne de piquetage qui s’est formée en début de matinée devant l’entrée principale de l’établissement, sur la rue Ontario. L’association étudiante a voté pour une grève d’une semaine, jusqu’au 23 novembre.

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement plus large, puisque près de 55 000 étudiants du Québec ont voté des journées de grève cette semaine.

À Montréal, toutes les associations étudiantes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), excepté celle de l’École des sciences de la gestion (ESG), sont en grève, de même que de nombreuses associations de l’Université de Montréal et deux autres à McGill. En plus du Vieux-Montréal, les cégeps de Saint-Laurent et Marie-Victorin ont voté une semaine de débrayage. Les étudiants du cégep Maisonneuve seront quant à eux en grève mercredi.

Les étudiants souhaitent obtenir rémunération pour leurs stages, tous programmes confondus. «Pas de salaire, pas de stagiaires», résume la Coalition montréalaise pour la rémunération des stages dans un communiqué diffusé lundi.

La communauté étudiante dit vouloir se faire entendre du nouveau gouvernement, sans quoi celui-ci «fera face à une grève générale illimitée cet hiver», avertit le mouvement étudiant. Cet ultimatum a été repris par une trentaine d’associations étudiantes de la province.