Une résidante de Pointe-Claire a lancé samedi dernier une campagne de sociofinancement pour «aider, responsabiliser et fournir un peu de chaleur» aux personnes itinérantes de la grande région de Montréal, à l’approche de l’hiver. Elle vise ainsi à contribuer à réduire leur nombre, d’année en année, et à éduquer le public aux enjeux découlant de leur réalité.

Lina Foudala, de son nom complet, vise à amasser quelque 7500$ en quelques semaines pour développer des paquets de soin (en anglais, care packages) destinés aux plus démunis. Elle entend garnir ces paquets de pochettes chauffantes, de chaussettes, de mitaines, de chapeaux et de couvertures notamment.

L’instigatrice du projet entend aussi offrir aux gens dans le besoin de quoi conserver une bonne hygiène. Avec les fonds recueillis, elle leur offrira des lingettes démaquillantes, des brosses à dents, du dentifrice, des peignes, des produits d’hygiène féminine de tout genre et du baume à lèvres.

«On veut les garder au chaud pendant nos hivers rigoureux, mais aussi [fournir] les outils et la responsabilisation nécessaires pour les aider à quitter la rue», explique Mme Foudala, sur sa page web supportée par le site GoFundMe.

Au-delà du matériel, l’initiative a aussi pour but de travailler à autonomiser les personnes itinérantes. C’est pourquoi des livres de motivation, des bloc-notes, des stylos, de la nourriture et même des animaux de compagnie pourront aussi leur être remis, ajoute-t-elle. Des cartes des refuges les plus proches seront également rendues disponibles.

«Notre mission est non seulement de les aider pendant la saison d’hiver, mais également de les aider à des changements pour un avenir meilleur», tranche la Montréalaise. «Il y a plus de 3000 sans-abri à Montréal et notre mission est de réduire ce chiffre d’année en année», poursuit la bonne samaritaine.

«Nos forfaits de soins, fabriqués avec amour, comprendront les éléments essentiels suivants pour les hommes, les femmes et même leurs animaux domestiques sans abri», se réjouit-elle finalement.

Elle confirme du même souffle que 100% de tous les dons recueillis iront dans les paquets de soins offerts aux gens dans le besoin. Mercredi, en fin d’après-midi, la campagne de sociofinancement de Mme Foudala avait déjà amassé près de 3500$.