Compenser les dégâts de l’inondation et réparer la fuite imposante dans le tunnel Atwater pourrait demander beaucoup de temps. La directrice du Service de l’eau de la Ville de Montréal, Chantal Morissette, a estimé mercredi après-midi que les travaux pourraient durer «des semaines».

Questionnée pendant une séance publique de la Commission des finances et de l’administration – qui procède depuis la semaine dernière à l’étude publique du budget et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019 de la Ville de Montréal – Mme Morissette a indiqué que l’effort sera «colossal» et qu’il demandera beaucoup d’énergie.

Mercredi en fin de journée, l’arrondissement du Sud-Ouest a confirmé sur Twitter que l’ouverture était repoussée. Le tunnel demeurera fermé à la circulation au moins pendant l’heure de pointe, «étant donné que la fuite n’est pas étanchéisée et que les travaux de nettoyage ne sont pas complétés. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) assurera le bon déroulement de la circulation», a-t-on assuré. Plus tôt mercredi, la Ville de Montréal avait dit souhaiter un rétablissement de la circulation dans le tunnel d’ici l’heure de pointe de l’après-midi.

Pendant la journée de mardi, le niveau de l’eau a atteint plus de 3 mètres dans le tunnel, causant la perte de trois voitures appartenant à des travailleurs et un trafic monstre dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Aucune résidence à proximité n’a toutefois été inondée. C’est un ouvrier de l’entreprise Environnement routier NRJ, un sous-traitant d’Hydro Québec, qui a perforé une conduite de 24 pouces (environ 60 centimètres) en réalisant des travaux dans le secteur.