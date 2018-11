Les deux candidates de Projet Montréal en vue des élections partielles du 16 décembre prochain – Nadine Raymond (Saint-Michel) et Caroline Bourgeois (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) – ont parlé d’une même voix jeudi pour investir dans l’est de Montréal, une région qui fait face selon elles à plusieurs «problèmes de mobilité» affectant son dynamisme.

«Plusieurs gestes ont été posés, notamment avec le SRB Pie-IX et le prolongement de la ligne bleue. L’arrivée des 300 nouveaux autobus et le garage coin Dickson et Souligny auront aussi un impact considérable, sans compter que l’administration [Plante] travaille de près avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour faire avancer le projet de ligne rose», a expliqué Nadine Raymond, dans une déclaration écrite, en marge d’une conférence de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

De son côté, Caroline Bourgeois estime que la Ville de Montréal conserve de «grandes ambitions» pour l’est de Montréal.

«La mairesse martèle depuis son entrée en fonction que le renouveau économique que les citoyens attendent depuis longtemps constituera pour elle une priorité. Le gouvernement québécois semble du même avis, de sorte qu’un momentum très puissant est en train de se mettre en place.» -Caroline Bourgeois, candidate de Projet Montréal dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les astres sont alignés pour renverser la tendance, à ses dires. «On ne peut pas laisser filer cette opportunité», a-t-elle dit. Elle souhaite mettre de l’avant l’idée «d’un mode de transport collectif structurant pour le sud-est de Montréal, qui pourrait prendre la forme du tramway de l’Est, pour un secteur présentement mal desservi», a-t-elle renchéri.

Un autre grand enjeu dans le secteur à l’heure actuelle, selon les deux candidates: celui de la décontamination des terrains industriels. «[La Ville] est déjà allée chercher une enveloppe de 75 M$ du Ministère de l’Environnement, et la majorité de cette somme servira à favoriser le développement économique, en réhabilitant des terrains contaminés», a considéré Mme Bourgeois.

Elle croit que c’est tout le tissu urbain qui sera ainsi consolidé, surtout «par le déploiement de quartiers durables». «Les citoyens de l’Est peuvent se donner le pouvoir d’agir […] On peut tellement faire plus pour cette région de la métropole», a-t-elle lancé.

La région de l’est de Montréal «a trop longtemps été négligée», a spécifié Nadine Raymond à ce sujet, soulignant qu’il est temps de changer les choses.