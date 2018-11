L’accès au pavillon Rosemont de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et les soins qui y sont dispensés ont été affectés à la suite du sectionnement d’une conduite d’eau jeudi matin, sur le boulevard Rosemont, entre les rues Châtelain et Dickson.

L’alimentation en eau potable vers le pavillon Rosemont de l’hôpital a été coupée vers 15h, jeudi.

Le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari, a indiqué vers 19h que «les équipes de la Ville avaient bien réparé les conduits».

«La purge va être complétée vers 20h et l’eau devrait être de retour vers 21h dans le pavillon Rosemont», a précisé M. Merciari.

L’eau dans les autres pavillons de l’hôpital n’a pas été affectée.

Circulation

Le boulevard Rosemont, entre le boulevard de l’Assomption et la rue Dickson, est fermé à la circulation.

Les automobilistes sont invités à emprunter les rues Lacordaire, Beaubien et le boulevard de l’Assomption en direction nord-ouest et les rues Dickson, Sherbrooke et le boulevard de l’Assomption en direction sud-ouest. Les véhicules se dirigeant vers l’est sont plutôt invités à emprunter le boulevard de l’Assomption, vers le nord jusqu’à Beaubien, et vers le sud jusqu’à Sherbrooke.

L’accès au pavillon Rosemont est maintenu pour les usagers seulement.