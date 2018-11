Une enquête policière a été ouverte pour mieux comprendre les circonstances et les causes entourant l’incident. L’entreprise ferroviaire ne fera aucun autre commentaire dans ce dossier.

Le service est perturbé entre les gares Montpellier et gare Centrale à la suite d'une intervention ambulancière à la gare Canora. Les ambulanciers ont quitté lieux et le service reprend graduellement. Info: https://t.co/yGt5H3FTfy

Des trajets gratuits

Pour «remercier ses fidèles usagers», exo a annoncé lundi que l’ensemble de ses trains, autobus et services de transport adapté seront offerts gratuitement les 24, 25 et 31 décembre prochains, ainsi que le 1er janvier 2019.

Sur tout son réseau, c’est près de 45 millions de déplacements qui sont effectués par année grâce à ses clients, a souligné l’organisme public.

«Le temps des Fêtes est l’occasion de se retrouver en famille et entre amis, et exo est heureux de contribuer à la poursuite de cette tradition en facilitant les déplacements des citoyens de la région métropolitaine», a expliqué le directeur général du groupe, Sylvain Yelle, dans une déclaration écrite. Il a dit vouloir faire part de sa reconnaissance aux usagers par un accès gratuit aux services réparti sur quatre jours importants de l’année. La gratuité des services est rendue possible et approuvée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).