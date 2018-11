Le retrait de l’enseigne emblématique d’Archambault, au coin des rues Sainte-Catherine et Berri, a causé une onde de choc lundi matin à Montréal.

Considérée comme un symbole montréalais par plusieurs, l’installation qui longe le bâtiment a été retirée par une équipe de techniciens, très tôt en matinée. Les piétons qui passaient par là ont pour la plupart été surpris par la décision, venue de nulle part selon plusieurs.

Jointe par Métro, la porte-parole du groupe Renaud-Bray/Archambault, Émilie L. Laguerre, a confirmé que ce sont les propriétaires eux-même qui ont demandé aux représentants de Renaud-Bray/Archambault de retirer l’affiche, ceux-ci n’étant plus propriétaires de cette partie du bâtiment. «On a tenté de la repositionner, de la placer ailleurs, mais ça n’a pas été possible, a-t-elle indiqué. On a dû la retirer, n’étant plus locataires. C’est légal, c’est lié à une fil de bail.»

C’est Qub Radio, la nouvelle station numérique du groupe Québecor, qui est actuellement propriétaire des locaux. L’entreprise y a aménagé une studio vitré au rez-de-chaussée, où se trouvait l’entrée principale du magasin Archambault, il y a quelques semaines à peine.

Selon Mme Laguerre, la Ville de Montréal se serait montrée intéressée aujourd’hui à récupérer l’enseigne, quelques heures à peine après son retrait. «On a des échanges avec eux en ce moment même», a-t-elle reconnu au bout du fil. Selon plusieurs sources, l’enseigne pourrait autrement prendre le chemin du dépotoir, et ne serait pas conservée ni remise au public sous forme d’encan, par exemple. Au moment d’écrire ces lignes, l’administration de Valérie Plante n’avait toujours pas retourné les demandes de Métro.

La porte-parole dit se réjouir, malgré tout, du fait que plusieurs affiches d’Archambault aient été conservées. «Sur les quatre enseignes qu’on a pour cette succursale, on a réussi déjà à en conserver trois, soit en les repositionnant ou en les déplaçant pour les conserver a-t-elle assuré, reconnaissant le caractère emblématique que revêt le symbole d’Archambault à cette intersection.

La toile s’enflamme

La nouvelle a fait couler beaucoup d’encre, lundi, sur les réseaux sociaux. «Il ne faut surtout pas que l’affiche d’Archambault se retrouve au dépotoir. Québecor devrait l’entreposer jusqu’à ce qu’on lui trouve une seconde vie», a écrit un internaute sur Twitter, quelques minutes après le retrait de l’enseigne.

Suivi par plusieurs autres, un musicien a pour sa part estimé que l’enseigne est un symbole «que tous les musiciens montréalais ont connu et reconnu». «En ce Cyber Monday, le geste frappe l’imaginaire», a-t-il lancé.

«Au dépotoir? Sérieux?! Quelle honte», s’est exclamée une bibliothécaire sur Twitter.

«Il y avait [Pier-Karl Péladeau] qui dénonçait la démolition de l’ancienne maison des Patriotes à Chambly la semaine passée au nom du devoir de mémoire. Je me demande s’il va dénoncer ici aussi», s’est questionnée une autre internaute. Le 23 novembre, le patron de Québecor avait écrit que la démolition de la maison Boileau, à Chambly, revenait à détruire «un pan de notre histoire». «Est-ce ça notre devoir de mémoire?», s’était-il questionné.