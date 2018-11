MONTRÉAL — Un rapport du coroner sur la noyade de l’adolescent Blessing Claude Moukoko à Montréal, l’hiver dernier, a conclu à une mort violente accidentelle.

L’élève de 14 ans est mort le 21 février après avoir été trouvé inconscient six jours plus tôt dans la partie profonde de la piscine du centre Père Marquette.

Dans son rapport, le Dr Louis Normandin affirme que la prévention de la noyade d’abord, et non pas l’acquisition de compétence technique de natation, devrait être l’objectif prioritaire des cours de natation de base offerts en milieu scolaire.

L’adolescent se trouvait à la piscine pour recevoir un cours de natation dans le cadre des activités d’éducation physique de son école. Près de 30 minutes après un exercice, il avait été aperçu au fond de l’eau par des élèves.

Une réanimation cardiorespiratoire avait été entamée sur place. La victime avait ensuite été transportée à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont où, à la suite d’un nouvel arrêt cardiaque, la réanimation avait été reprise, de même qu’à l’Hôpital Sainte-Justine.

Les examens cliniques et radiologiques avaient mis en évidence des dommages cérébraux sévères et irréversibles par anoxie cérébrale. Dans les jours suivants, le jeune Moukoko n’avait présenté aucune amélioration de son état neurologique et les parents avaient accepté l’interruption des soins actifs.

Le coroner recommande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur que le programme «Nager pour survivre Plus» de la Société de sauvetage du Québec soit formellement intégré aux cours de natation dispensés en milieu scolaire. Il ajoute que la réussite de ce programme par l’élève soit un prérequis obligatoire à l’acquisition ultérieure de compétences techniques des différents types de nage.

Le coroner recommande aussi que la personne qui donne le cours ait complété le profil de formation en natation de 90 heures dans le cadre de son baccalauréat, ou qu’elle possède une certification d’instructeur de grade 2. Il recommande aussi que le cours de natation soit sous la supervision constante et simultanée d’un enseignant, qui donne le cours, et d’un sauveteur ou surveillant qui n’a d’autre tâche que de surveiller les baigneurs.