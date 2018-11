MONTRÉAL — Bill et Hillary Clinton seront à Montréal mercredi soir dans le cadre d’une tournée intitulée «Une soirée avec le président Bill Clinton et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton».

Dans le cadre de ces «conversations», les Clinton se rendent dans quatre villes en 2018 et neuf en 2019.

Mardi soir, selon le site d’evenko, il y avait encore des billets disponibles dans certaines sections du Centre Bell à moins de 100$, et des billets au parterre vendus entre 231,75$ et un peu plus de 440$.

La tournée est produite par le promoteur Live Nation, l’entreprise derrière la tournée massive de Michelle Obama pour la promotion de son nouveau livre, ainsi que celles de Beyoncé, Taylor Swift et Bruno Mars.

Le couple conversera sur scène et partagera «des histoires et des anecdotes inspirantes qui ont façonné leur carrière historique dans la fonction publique, tout en discutant des problèmes de l’heure et de l’avenir», selon Live Nation.