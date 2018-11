LAVAL, Qc — Une piétonne a été percutée à mort à Laval en début de journée, mercredi, par un véhicule de déneigement.

Le drame s’est produit vers 6h40 dans le stationnement d’une station-service située sur le boulevard Laval près de l’intersection du boulevard du Souvenir, dans le quartier Laval-des-Rapides.

Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Cependant, le Service de police de Laval (SPL) a appris que la dame âgée de 62 ans était une employée de cette station-service et qu’elle allait se présenter à son travail.

Des agents de police ont avisé le conjoint de la victime.

Le conducteur du véhicule lourd n’a pas été blessé, mais il a été terrassé par un choc nerveux.

Aucun élément criminel n’est pour le moment envisagé par les enquêteurs de la police.

De récentes données de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) publiées en début de semaine par le Journal de Québec révélaient que depuis 2015, de plus en plus de véhicules de déneigement sont impliqués dans des accidents causant des dommages matériels, des blessures et des décès.

En 2015-2016, 490 accidents ont impliqué un véhicule de déneigement alors qu’il y en a eu 670 en 2016-2017 et 868 de 2017 à 2018.