L’administration de Valérie Plante souhaite connaître l’état des trottoirs de la métropole.

Le comité exécutif de la Ville Montréal a autorisé mercredi matin une dépense de 500 000$ pour financer l’auscultation des trottoirs des rues du réseau artériel.

«Depuis quelques années, on sait assez justement l’état de notre réseau routier (…) Par contre, on a peu d’informations sur nos trottoirs. Ils ont une durée de vie pourtant plus longue que la chaussée», a expliqué le responsable des infrastructures, Sylvain Ouellet.

Selon lui, plusieurs trottoirs «dangereux», pour toutes sortes de raisons, ne sont pas considérés par la Ville à l’heure actuelle, par manque de données principalement.

«En faisant une auscultation complète des trottoirs, on va venir corriger les défauts de sécurité. Souvent, le drainage ne va pas dans le bon sens, et quand il y a des précipitations l’hiver, ça gèle au lieu de se drainer», a expliqué M. Ouellet.

L’élu estime que de collecter des données sur les trottoirs permettra de mieux planifier les travaux à effectuer sur ceux-ci.

«On va choisir le type d’intervention le plus légitime en fonction du secteur, et mieux organiser nos actions», a-t-il affirmé.

Le réseau routier de la métropole compte quelque 6430 kilomètres de trottoirs. La dernière opération d’auscultation des trottoirs remonte à 2010 dans la métropole.

«Aucune mise à jour du bilan n’a été réalisée depuis, malgré la réfection de plusieurs kilomètres, est-il indiqué dans les documents du comité exécutif. Il est donc pertinent (…) d’établir le bilan de condition, d’identifier des problématiques ponctuelles et d’arrimer le plan d’intervention afin d’y inclure les trottoirs.»

Les trottoirs des grandes artères seront d’abord visés en priorité dans la première phase des travaux d’auscultation. La Ville promet ensuite de s’attaquer aux rues locales, en concertation avec les arrondissements.