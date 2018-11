MONTRÉAL — Il est tout à fait possible de réduire les comportements disgracieux sur les plateaux sportifs de jeunes, qu’ils soient le fait des parents, des entraîneurs ou même des jeunes sportifs eux-mêmes.

C’est le pari que fait l’Institut Pacifique, dont le nouveau programme «Le sportif pacifique» a été lancé mercredi à Montréal.

L’Institut, qui oeuvre notamment depuis plusieurs années contre l’intimidation en milieu scolaire, a conçu une trousse qui comprend des outils de formation, d’accompagnement et de résolution de conflits destinés autant aux parents, spectateurs, entraîneurs et arbitres qu’aux jeunes athlètes eux-mêmes.

Les éléments d’intervention sont basés sur les notions de respect, d’équité, de dignité et de loyauté dans le sport et comprennent un code de conduite touchant notamment le respect des règlements, le geste et les propos respectueux, l’acceptation dans la dignité du résultat, même dans la défaite, et la reconnaissance et la valorisation de l’effort.

Les services offerts tournent notamment autour de la gestion de la colère et du stress, la collaboration et la communication, l’intervention face aux comportements antisportifs, l’apprentissage des techniques de prévention et d’intervention dans les estrades et ainsi de suite.

Il comprend d’ailleurs à cet effet des formations pour la mise en place d’«agents de prévention» et de «pacificateurs d’estrade».

L’Institut Pacifique est déjà présent dans plus de 400 écoles et quelque 200 services de garde au Québec, où il oeuvre contre l’intimidation.

Son expertise et le programme seront mis à la disposition des associations sportives qui le souhaitent.