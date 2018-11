Des entraves sur le réseau routier de la métropole risquent de compliquer les déplacements dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans le secteur de l’échangeur Turcot.

Échangeur Turcot

Le secteur de l’échangeur Turcot est à éviter, à cause de la fermeture de plusieurs bretelles sur l’A-15 et l’A-20 de mercredi 23h30 à jeudi 5h dont:

La bretelle menant de l’A-15 en direction nord à l’A-20 en direction ouest.

La bretelle menant de l’A-15 en direction sud à l’A-15 en direction sud vers le pont Champlain.

La bretelle menant de l’A-15 en direction sud à l’A-20 en direction ouest.

La bretelle menant de l’A-20 en direction est à l’A-15 en direction nord.

Autoroute 13

L’A-13 sera complètement fermée en direction sud entre la sortie 6 et l’entrée de l’A-520, de mercredi à 23h à jeudi à 5h.

Autoroute 520

L’A-520 sera complètement fermée en direction est entre le rond-point Dorval et l’entrée de la 55e Avenue, de mercredi 21h30 à jeudi 5h30.

L’A-520 sera également complètement fermée en direction ouest entre la sortie 1-E et le rond-point Dorval, aux mêmes heures.

Autoroute 720 (Autoroute Ville-Marie)

L’A-720 sera complètement fermée en direction est entre la sortie 4 et l’entrée de la rue Amherst, de mercredi 23h30 à jeudi 5h.

Route 132

La route 132 sera complètement fermée en direction est entre la sortie 53 et l’entrée suivante ainsi que dans la direction ouest entre la sortie 75 et l’entrée suivante, entre 22h, mercredi, et 5h, jeudi.

D’ailleurs, la rue Notre-Dame sera aussi barrée dans les deux directions entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk (sous les bretelles de l’A-15 dans l’échangeur) dès 21h mercredi et ce, jusqu’à 5h jeudi.

À noter également que deux voies sur trois seront fermées sur le pont Champlain en direction de Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi ainsi qu’une voie sur deux sur le pont Jacques-Cartier, en direction de la rive Sud.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Le ministère des Transports recommande aux usagers de privilégier le transport collectif et de planifier leurs déplacements en consultant le Québec 511 pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau routier.