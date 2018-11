Une trentaine de places supplémentaires vont être débloquées cet hiver pour fournir un lit et de la chaleur aux personnes sans-abri à Montréal.

La métropole comptera ainsi à 957 lits additionnels répartis dans les différents refuges pour hommes, femmes et jeunes ayant besoin d’hébergement d’urgence, a annoncé la Ville de Montréal jeudi.

D’autres mesures sont en place pour l’hiver. Par exemple, la Mission St-Michael’s ouvre ses portes toutes les nuits jusqu’au 30 mars pour permettre quelques heures de repos à la chaleur. Une navette opérée par la Mission Old Brewery circule le soir et la nuit pour offrir le transport vers des ressources d’hébergement.

On a estimé à un peu plus de 3000 le nombre de personnes itinérantes à Montréal dans le premier dénombrement effectué en 2015. Les données du second, qui a eu lieu en mars dernier, n’ont pas encore été publiées.