L’affaire remonte à 2007, quand le maire Gérald Tremblay dirigeait la Ville de Montréal. Elle concerne une facture impayée de quelque 83 000$. Octane, une firme spécialisée en relations publiques, affirme que ce montant lui est dû pour des services qu’elle a rendus en mai de cette année, lors du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal. L’entreprise allègue que les montants investis ont notamment couvert la location d’équipement technique.

Octane a d’abord poursuivi la Ville et son ex-directeur des communications, Richard Thériault, qui agissait à titre de représentant du cabinet du maire et du comité exécutif à l’époque.

En septembre, la Cour d’appel du Québec n’a pas retenu les arguments de Montréal, qui estimait que ledit contrat aurait dû passer par un système d’appels d’offres, sa valeur totale atteignant plus de 100 000$ en prenant en compte le graphisme, l’impression et l’embauche de consultants. Le délai de prescription pour une poursuite est de six mois – et non de trois ans – dans une telle situation, a argué la Ville.

Mais au final, le tribunal a tranché: il s’agissait, selon lui, de quatre contrats différents, qui n’atteignent donc pas la centaine de milliers. Univoque, la décision a été entérinée par la Cour d’appel. C’est peu après que la Ville de Montréal a choisi de contester le jugement devant la Cour suprême.

L’UMQ a aussi annoncé vendredi une aide financière totalisant 30 000$ pour les municipalités de Laval, Otterburn Park et Shefford, toutes devant les tribunaux «pour des causes susceptibles d’avoir des impacts pour l’ensemble du milieu municipal», a considéré l’instance. Laval reçoit ainsi 10 000$ pour financer son litige en Cour supérieure contre les cols bleus, qui porte sur les droits de l’employeur à renvoyer des employés.