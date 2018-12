Villeray–Saint-Michel–Parc Extension (VSMPE) réduira la vitesse dans les rues résidentielles à 30km/h dès le mois de janvier. L’arrondissement en a fait l’annonce lundi. Au cours des prochaines semaines, il modifiera la signalisation dans ses rues résidentielles, de même que sur quelques axes de transit, tels que la rue Saint-Hubert, l’avenue De Chateaubriand, l’avenue Querbes, l’avenue de l’Esplanade et la rue Lajeunesse. En tout, la vitesse sera changée sur 150 rues. Les automobilistes pourront rouler à 50 km/h sur seulement 15 artères dans VSMPE. Ces limites de vitesse feront toutefois l’objet d’une analyse au cours de l’année 2019 pour voir si elles sont «adéquates». L’arrondissement de VSMPE demande aux automobilistes de demeurer vigilants devant les changements de signalisation.

«En réduisant la vitesse à 30 km/h sur toutes les rues résidentielles de l’arrondissement, (…) nous améliorerons la sécurité des piétons et des cyclistes en plus d’œuvrer à réduire le nombre d’accidents graves et mortels dans nos rues, en cohérence avec l’approche Vision Zéro», a indiqué par voie de communiqué la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli.

L’arrondissement a rapporté, en se basant sur des études de l’Organisation mondiale de la santé, qu’un piéton a 90% de survie si l’automobiliste roule à 30km/h. Cette proportion diminue à 20% si la vitesse du véhicule atteint 50km/h.