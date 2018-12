Le Service de police de Laval (SPL) sollicite l’aide du public pour retrouver Emine Caglayan, une jeune femme de 22 ans portée disparue depuis dimanche matin. C’est la deuxième fois que les autorités signalent sa disparition en quelques semaines.

«Elle a tenu des propos qui pourraient nous laisser craindre pour sa sécurité», a indiqué une porte-parole du corps de police.

Mme Caglayan a d’abord communiqué avec le 911 la nuit dernière, tenant des propos inquiétants. «À notre arrivée, elle était disparue, et on a retrouvé son véhicule vers 10h15 dans le secteur de Pierrefonds», d’après le SPL.

Des éléments se trouvant à l’intérieur du véhicule laissent croire aux autorités que la jeune femme est en situation de danger réel.

En début d’après-midi, dimanche, le SPL était toujours sur le terrain pour tenter de localiser la jeune femme.

Emine Caglayan mesure 5 pieds 10 et pèse environ 170 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns, en plus d’arborer des tatouages sur le bras droit notamment.

Le 12 novembre dernier, le SPL avait d’ailleurs émis un avis de disparition pour cette même jeune femme, qui avait tenu encore là des propos jugés inquiétants pour sa sécurité. Elle avait été localisée le jour même, dans le secteur de Laval.

Il est possible de joindre le SPL de manière confidentielle au 450 662-4636 ou en appelant directement le 911.