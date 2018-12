Un piéton est mort après avoir été heurté par un camion, mercredi avant-midi, au centre-ville de Montréal.

Un appel a été logé vers 11h20 pour un accident au coin de l’avenue Atwater et de la rue Tupper, tout près de la place Alexis-Nihon et du square Cabot, dans Ville-Marie.

L’événement serait survenu lorsque le camion a effectué un virage à gauche et n’a pas vu le piéton, qui traversait l’avenue.

La victime, qui n’a pas encore été identifiée, n’a pas été transportée à l’hôpital puisque sa mort a été constatée sur place.

L’avenue Atwater est présentement fermée entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, et la rue Tupper est fermée entre l’avenue Atwater et la rue Lambert Cross.

Il s’agit de la 24e collision mortelle à survenir sur le territoire de Montréal cette année.