Le restaurant montréalais Da Enrico offrira gratuitement à manger aux personnes dans le besoin, mercredi, de 17h à 21h. L’établissement familial de la Petite-Italie invite les citoyens à partager son message avec les plus concernés, à l’aube du temps des Fêtes.

«Tout le monde devrait avoir le droit de profiter d’un bon repas pour Noël», a expliqué à Métro le propriétaire de l’entreprise, Enrico Padulo. Son restaurant offrira une assiette de pâtes à ceux et celles qui en demanderont, sur l’heure du souper.

Avec son fils Ricky, sa fille Lydia et sa femme Olga, l’homme de 88 ans est un commerçant bien établi sur la rue Saint-Zotique. Il a pignon sur rue dans la Petite-Italie depuis 1969. L’an prochain, son établissement soufflera ses 50 bougies.

Ce projet de redistribution alimentaire n’est pas nouveau pour le restaurant. Depuis plusieurs années maintenant, Enrico et ses proches distribuent des denrées aux moins nantis à l’approche de Noël, sous plusieurs formes différentes. «Chaque fois, en tout cas, toute la famille participe, et il y a aussi des amis qui viennent nous aider», s’est réjoui le propriétaire, parlant d’un esprit de communauté autour de l’activité.

«Certaines personnes dorment dehors et elles n’ont pas d’argent. Donc, nous, on se dit qu’on peut et qu’on va les aider», a poursuivi l’octogénaire. Son restaurant envoie aussi, chaque année, des repas et de la nourriture à des organismes qui redistribuent des denrées aux personnes en situation d’itinérance.

«Ma famille a toujours été impliquée. Ma fille est serveuse. Moi, je m’assure que les clients soient satisfaits. Mon épouse est là aussi, et mon fils est cuisiner. On est tous impliqués pour offrir le meilleur service possible aux gens», a précisé Enrico Padulo, en entrevue.

Plus qu’un geste de soutien et de solidarité, l’activité représente, pour M. Padulo et sa famille, une façon de redonner à la collectivité du quartier et de la ville de Montréal. «C’est un immense plaisir pour nous», a considéré le père de famille, qui espère que le message se rendra aux bonnes personnes.

Sur Facebook, M. Padulo partage régulièrement l’activité de distribution que tiendra son restaurant. «Quelle belle façon de redonner aux moins fortunés. Vous serez bénis», a réagi un internaute. «Bravo, quel grand cœur», a aussi écrit une autre en Italien.