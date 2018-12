Les pompiers montréalais ont distribué, mercredi matin, des paniers de Noël à pas moins de 1350 familles démunies de la métropole. L’année 2018 marque la plus importante campagne en 31 ans.

«Les besoins sont toujours plus grands, a dit le président de l’Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Je suis certain qu’on n’aurait pas de difficulté à trouver 2000 familles, mais on doit se fixer des maximums, selon ce qu’on est capable de fournir.»

La valeur des paniers de nourriture distribués varie de 170$ à 300$, selon le nombre de personnes par famille. Toutes les boîtes contiennent les mêmes produits, dans un souci d’équité. Il y a entre autres du pain et du lait, mais aussi des pâtes, des condiments, et des fruits et légumes. Les familles avec enfants reçoivent aussi des jouets.

Des centaines de bénévoles mettent la main à la pâte, de la confection des boîtes jusqu’à la livraison de paniers, en plus de la collecte de jouets dans les casernes et la collecte d’argent dans la rue.

Pour les pompiers, prendre part à cette campagne fait partie de leur ADN. «Quelqu’un qui embarque dans ce métier-là le fait pour aider les gens. Les paniers de Noël sont une extension de ça», a souligné le président.

Richard Lafrenière, lieutenant à la caserne 29 et bénévole depuis près de 20 ans, amène même ses enfants avec lui pour la distribution. «En distribuant les paniers, on sent qu’on fait une différence. Les gens sont contents de nous voir, surtout les enfants, quand ils nous voient arriver avec les cadeaux.»