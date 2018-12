Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) a rejeté mercredi soir l’offre de contrat de travail de la Ville de Montréal dans une proportion de 97%. Leur convention collective est échue depuis près de cinq ans.

Près de 800 des 2000 membres du syndicat se sont présentés à l’assemblée générale, mercredi soir. Il s’agit d’une «participation record», selon la présidente du SPPMM, Anne Dorais.

«L’issue du vote est un mandat fort qui ne fait que confirmer notre grande déception par rapport à l’offre de l’employeur», a-t-elle martelé dans un communiqué de presse, soulignant que son exécutif avait lui-même recommandé à ses membres de refuser l’offre.

Selon le SPPMM, l’offre de la Ville de Montréal représente «un recul important de la rémunération globale par rapport à l’IPC [indice de prix à la consommation], de même qu’une diminution des conditions de travail à plusieurs égards».

Le syndicat déplore notamment que ses membres retraités auraient à assumer, selon l’entente avec la Ville, «la totalité du financement de leurs assurances médicales». Les salariés actifs, eux, «auraient grandement été pénalisés avec leurs congés personnels et maladie, si l’offre avait été acceptée», a insisté l’organisation.

En 2017, quand Valérie Plante et Projet Montréal ont pris le pouvoir, le syndicat dit avoir cru «que les négociations seraient relancées sur une nouvelle base». «Mme Plante et son administration avaient indiqué vouloir renforcer l’expertise interne ainsi que les mesures de conciliation travail-famille», a poursuivi la leader syndicale. Mais la réalité est fort différente, à ses dires. «Nous entamerons en février 2019 une 6e année sans convention collective», s’est-elle désolée.

Le SPPMM représente la majorité des professionnels œuvrant à la Ville de Montréal. Parmi eux, on compte notamment des employés municipaux en communications, en informatique, en urbanisme, en sports et loisirs et dans les bibliothèques.

Plus de détails suivront.