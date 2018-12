Vous avez besoin d’un cadeau de dernière minute ou d’une bouteille de vin pour le souper?

Voici ce qui est ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes à Montréal entre le 24 décembre et le 2 janvier.

Les magasins et épiceries grandes surfaces

• Lundi 24 décembre: de 9 h à 17 h*

• Mardi 25 décembre: fermés

• Mercredi 26 décembre: de 13 h à 21 h*

• Les 27, 28, 29 et 30 décembre: horaire habituel

• Lundi 31 décembre: de 8 h à 17 h*

• Mardi 1er janvier 2016 : fermés

• Mercredi 2 janvier: de 8 h à 17 h*

*L’horaire peut varier selon l’établissement.

Épiceries de petites tailles

Les marchés d’alimentation de petite taille (moins de 375 m2 de surface de vente) n’ont pas à fermer leurs portes lors des jours fériés.

SAQ

• Les 24 et 31 décembre: les SAQ Express seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 19h, alors que les autres succursales fermeront leurs portes à 17h.

• Les 25 décembre et 1er janvier: toutes les succursales seront fermées.

• Les 26 décembre et 2 janvier: toutes les succursales ouvriront leurs portes à 13h et fermeront aux heures habituelles.

Musées

L’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan seront fermés les 24 et 25 décembre, à l’exception du Biodôme de Montréal qui est fermé en raison de travaux de rénovation. À l’exception du Musée d’art contemporain, qui ouvrira ses portes de 11 h à 16 h la veille de Noël, les musées montréalais seront également fermés les 24 et 25 décembre, ainsi que le 1er janvier.

Marchés publics

Les marchés publics seront fermés les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Le 24 et 31 décembre, la fermeture sera devancée à 17 h.

Transport en commun

Les horaires des autobus et du métro seront modifiés les 25 et 26 décembre et 1er et 2 janvier. Le métro de Montréal restera toutefois ouvert toute la nuit du 31 décembre.

Bureaux municipaux

• Plusieurs bureaux de la Ville de Montréal seront fermés du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement, dont les bureaux d’arrondissement, les bureaux Accès-Montréal et les différents points de services.

• Les écocentres seront fermés du 23 décembre au 2 janvier inclusivement. Le service reprendra le 3 janvier selon l’horaire régulier d’hiver, soit du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.

• L’horaire des installations sportives et culturelles, ainsi que des lieux de diffusion culturelle varie selon les arrondissements.

Collecte de déchets

Les différentes collectes (déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) seront modifiées. Pour en savoir plus sur les collectes dans votre secteur, consultez ville.montreal.qc.ca/collectes ou composez le 311.